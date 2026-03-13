A976 – Três sepultamentos em Assis neste dia 13 de março

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 13 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, foi sepultado Osmar Soares, de 47 anos.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio José Ribeiro, de 79 anos.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Carlos Batista Zanetti, de 86 anos, que está sendo velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!