A960 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 28 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 28 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Leondina Natal Leite (foto abaixo), de 97 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Gardin Mazzega.

REGIÃO – Na cidade de Cruzália, às 16 horas, será sepultado o senhor Milton Jacomini, de 90 anos.

Em Cândido Mota, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Clementino de Oliveira, de 75 anos.

DOMINGO – Neste domingo, 1º de março, está programado o sepultamento da senhora Leiliana Rodrigues da Silva, que morreu em Marília. O corpo será velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!