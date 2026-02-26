A959 – Caminhoneiro é detido com pistola sob cama na cabine

Um caminhoneiro de 38 anos foi detido pela Polícia Militar Rodoviária no final da tarde desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, por porte ilegal de arma. Sob a cama, na cabine do seu caminhão, foram encontradas uma pistola e munições.

A apreensão aconteceu no início da noite, por volta das 18h30, no km 414 da rodovia Raposo Tavares, nas imediações do pedágio de Palmital, quando os policiais deram sinal de parada obrigatória ao motorista de um caminhão Iveco, do tipo cegonheiro, placas de Campo Grande.

Ao ser questionado sobre o destino e os motivos da viagem, o caminhoneiro, de 38 anos, demonstrou muito nervosismo, e os policiais decidiram vistoriar o veículo.

Sob a cama, instalada na cabine do caminhão, os policiais encontraram uma pistola, calibre 38, marca Taurus, municiada com 10 projéteis e um carregador.

Questionado, o caminhoneiro declarou ser CAC -Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador-, mas, como não possuía documento comprovando a situação, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde foi autuado em flagrante.

Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.625,00 para que ele passe por audiência de custódia na Justiça e possa responder pelo crime em liberdade.

Policial exibe pistola que estava escondida na cabine do caminhão

Imagem: Polícia Rodoviária