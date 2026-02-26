A958 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 26 de fevereiro

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9h30, será sepultado Samuel da Silva, o ‘Alemão‘ (foto abaixo), de 39 anos, vítima de agressão ocorrida no Parque Colinas, na noite desta segunda-feira.
Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento de Wladimir Manzo (foto abaixo), de 74 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.
No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria da Glória Rodrigues Dias, de 92 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
O senhor José Jacinto Araújo Neto, de 69 anos, está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Neusa Aparecida Modotti Jordan, de 84 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!