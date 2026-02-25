A957 – Três sepultamentos em Assis neste dia 25 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Rubens Anicete de Araújo.
Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento de Samuel Silva, o ‘Alemão‘ (foto abaixo), de 39 anos, morto após ser agredido no Parque Colinas na noite desta terça-feira, dia 24. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Domingos Guadanhim, de 96 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Um Cândido Mota, será sepultada a bebê Maria Clara da Silva Orza, de 17 dias, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, em Assis.
Também em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Antônio Consoni Ferreira, de 90 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!