A956 – Mesmo com empate fora, VOCEM se afasta do G-8

No futebol, o empate fora de casa, muitas vezes, é motivo de comemoração.

No entanto, o empate sem gols, em Suzano, diante do ECUS, neste sábado, dia 21 de fevereiro, virou motivo de preocupação para o VOCEM, em razão da campanha que o time vem fazendo neste início de Campeonato Paulista da Série A-4.

O ‘Esquadrão da Fé’ empatou quatro partidas sem gol. O único gol marcado, de Felipinho cobrando penalidade máxima, foi na derrota em Barretos, por 2 a 1, na terceira derrota.

O time mariano empatou em casa, contra Taquaritinga e Nacional e fora de seus domínios em Caieiras diante do Colorado e, em Suzano, no confronto com o ECUS.

Com 4 pontos conquistados em 15 disputados na temporada 2026, o VOCEM caiu para a 13ª posição e terminou a quinta rodada a 3 pontos do G-8 (zona de classificação) e se aproximou, de forma perigosa, do Z-2 (zona de rebaixamento).

O ‘Esquadrão da Fé’ foi ultrapassado pelo Araçatuba, que venceu o Colorado Caieiras por 1 a 0, no domingo pela manhã.

Atrás do time de Assis estão: Colorado Caieiras (3), Comercial de Ribeirão Preto e Nacional de São Paulo.

EMPATE – Sem marcar gols em quatro dos cinco jogos disputados, o técnico Luciano ‘Baiano’ decidiu escalar Lucas ‘Pastor’ no comando do ataque na partida em Suzano, mas não deu certo e o centroavante acabou sendo substituído no intervalo.

O VOCEM teve uma grande chance para abrir o placar no primeiro tempo, quando o meio-campista Vinícius acertou um chute forte da entrada da área e a bola passou raspando o travessão defendido por Luan Barreto (foto abaixo).

Mas a melhor oportunidade na primeira etapa foi do Suzano, quando o atacante Lucas Porto recebeu passe de Ryan, entrou na área, driblou o zagueiro Emanuel e chutou à queima roupa, para ótima defesa do goleiro João Espinosa.

O segundo tempo foi de total domínio do time da casa, mas a maior chance para abrir o placar acabou sendo do VOCEM.

Maranhão aproveitou a falha do último zagueiro Luiz Felipe, mas demorou demais para concluir, possibilitando a recuperação da zaga adversária.

O VOCEM entrou em campo com: João Espinosa; Thiago Vieira, Luan, Emanuel e Lobato; Stênio, Vitinho e Vinícius; Richard, Lucas ‘Pastor’ e Kauã. Entraram: Caio, Maranhão, Marcos e Chrigor.

Foram advertidos com cartão amarelo: Vinícius, Maranhão e Lobato.