A955 – Três sepultamentos em Assis neste dia 23 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

Às 13h30, será sepultada a senhora Tereza Figueiredo dos Santos, que está sendo velada no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

José Roberto Rosseto, de 56 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultado Júlio Cezar Bertolani (foto abaixo), de 38 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith de Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!