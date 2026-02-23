A954 – Quatro sepultamentos no final de semana em Assis

O final de semana foi marcado por quatro sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No sábado, dia 21 de fevereiro, às 16 horas, foi sepultado Everton Rodrigues Monteiro.
No início da manhã de domingo, dia 22, houve o sepultamento de João Carlos Reiser, de 74 anos.
No final da manhã, às 11 horas, foi sepultado Jorge de Oliveira Neves, de 55 anos.
No final da tarde, às 16 horas, aconteceu o sepultamento do ex-jogador do VOCEM, aposentado da Prefeitura e ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo Cesar Tito, o ‘Paulo Cuca‘ (foto abaixo), de 72 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!