A953 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 20 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14h30, será sepultada Joyce Aparecida Mota (foto abaixo), de 39 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

A senhora Aracy Messias de Oliveira, de 83 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!