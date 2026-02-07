A939 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 7 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado João Barriquello, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do dentista e ex-atleta da Seleção de basquete de Assis, Marcos Valério Bompani da Silva (foto abaixo), de 66 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Na década de 80, Valério, como era chamado, foi armador da Seleção de basquete de Assis nos Jogos Regionais e Abertos.

Marcos Valério foi secretário da Saúde na vizinha cidade de Cândido Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!