A929 – Sepultamentos em Assis neste dia 26 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 26 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria Donizete Proença, de 69 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Adelino Rodrigues Martins, de 77 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
DIA 27 – A tradicional moradora da vila Operária Edna Vieira dos Santos, a ‘Néia‘ (foto abaixo), de 84 anos, esposa do saudoso ferroviário Benedito Ferreira dos Santos, que morava na avenida Siqueira Campos, será velada no salão da Igreja da vila Operária, na rua Pinheiro Machado, a partir das 13 horas, mas o sepultamento acontecerá na terça-feira, dia 27, às 8h30.
O comerciante Antônio Severino da Silva, conhecido por ‘Toninho‘ e ‘Vozão‘ (foto abaixo), de 76 anos, que dirigia um restaurante na rua Jóvis Gonçalves de Souza, no Parque das Acácias, será velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, mas o sepultamento também acontecerá na terça-feira, dia 27 de janeiro.
TARUMÃ – O comerciante tarumãense Jackson Ademar de Oliveira (foto abaixo), de 37 anos, vítima de acidente com sua motocicleta na rodovia Rachid Rayes, na estrada entre Assis e Marília, na manhã deste domingo, será velado e sepultado na cidade der Faxinal-PR.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!