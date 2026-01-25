A928 – FIM DO MISTÉRIO- VOCEM divulga elenco

A seis dias da estreia no Campeonato Paulista da Série A-4, que acontecerá no sábado, dia 31 de janeiro, às 19h30, contra o Taquaritinga, no estádio Tonicão, a diretoria do VOCEM divulgou na tarde deste domingo, dia 25 de janeiro, relação dos jogadores contratados para a disputa.

São eles:

Lucas Rezende Moreira (20)

GOLEIRO

Clubes: Pouso Alegre-MG, Guaçuano- SP, Coimbra-MG, Guarani-SP e Azuris- PR

Último clube: Taubaté- SP

Victor Hugo Ferreira Rodrigues-Vitão (22)

GOLEIRO

Clubes: Santo André-SP, Portuguesa Santista-SP e Grêmio Mauaense-SP.

Último clube: União Mogi-SP

Fabrício Gongora Bortoloto Filho (22)

GOLEIRO

Clubes: Maringá-PR, Cianorte-PR e Paranavaí-PR.

Último clube: Portuguesa Londrina-PR

Acesso com ACP para a segunda divisão do Paraná (2023)

Thiago Vieira Guimarães (20)

LATERAL DIREITO

Clubes: Cruzeiro-MG, Uberlândia-MG) e Itabirito-MG

Último clube: Velo Clube-SP

Ismarlley Nery (21)

LATERAL DIREITO

Clubes: Sampaio Correia-MA, Ceará-CE, Nova Venecia-ES, Bahia de Feira-BA, Fluminense de Feira-BA e Coritiba-PR.

Último clube: Tirol-CE

Thiago Pereira dos Santos (15)

LATERAL

Clubes: Base do VOCEM

Emanuel de Araújo Conceição (21)

ZAGUEIRO

Clubes: XV de Piracicaba-SP, Ferroviária-SP, Criciúma-SC e Hercílio Luz-SL.

Último clube: Macaé-RJ

Chrigor Wallace Mataruco de Oliveira (22)

ZAGUEIRO

Clubes: Tanabi-SP, Batatais-SP, Fernandópolis-SP e Comercial-SP.

Último Clube: União Mogi-SP

Daniel de Oliveira Lobato Silva (24)

LATERAL ESQUERDO

Clubes: São José-RS e São Caetano-SP.

Último clube: Gramadense-RS

Ermeson Douglas Vieira (23)

VOLANTE

Clubes: União Mogi-SP, Ecus Suzano-SP, Cerrado-GO, Manthiqueira-SP (acesso e campeão) Capital-TO.

Último clube: União Mogi-SP

Vitor Goularte Vitinho (20)

VOLANTE

Clubes: Tanabi-SP e Monte Azul-SP.

Último clube: Sertãozinho-SP (acesso e campeão)

Caio Gabriel Antunes Rocha (22)

VOLANTE

Clubes: Rio Claro-SP, Xv de Jaú-SP, e Inter de limeira-SP.

Último clube: Fluminense Joinville-SC (acesso Segunda Divisão)

Francisco Sávio Gomes Da Silva – Savinho (23)

VOLANTE

Clubes: Guarany Sobral-CE, Tiradentes-PI, 4 de Julho-PI e Limoeiro-CE.

Último clube: Barretos-SP

Stênio Lima Silva (22)

VOLANTE

Clubes: Santos-SP e Novorizontino-SP

Último clube: Trindade-GO

Júlio Vinícius (23)

MEIO CAMPO

Clubes: Grêmio-RS, Atlético Mineiro-MG, Bahia-BA, Dinamo Batumi-Geórgia, Iberia-Geórgia e Kaa Gent-Bélgica).

Último clube: Barretos-SP

Elierdson Fonseca dos Santos (18)

MEIO CAMPO

Clubes: Osvaldo Cruz-SP (base)

Último Clube: Rio Preto-SP

Miquéias Augusto Castilho Penna (27)

ATACANTE

Clubes: Manthiqueira-SP, São José-SP, Paulista de Jundiaí-SP, Rio Branco de Americana-SP.

Último clube: Esportivo (acesso e campeão gaúcho A2)

Jhonathan Mendes Lipe (22)

ATACANTE

Clubes: União Mogi-SP, Guarani-SP, Juazeiro-CE e Jabaquara-SP

Último clube: São Carlos-SP

Felipe Dorneles-Felipinho (22)

ATACANTE

Clubes: Guanabara City-GO, Vila Nova-GO e Centro Oeste- GO

Último clube: Pires do Rio-GO

Lucas Costa Ribeiro – Lucas Pastor (20)

ATACANTE

Clubes: Bangu-RJ e Acadêmica de Coimbra(Portugal).

Último clube: América-RJ

Richard Gonçalves Oliveira (20)

ATACANTE

Clubes: Flamengo Guarulhos-SP e Mauá-SP

Último clube: Grêmio Prudente – SP

Kauã Santana Santos da Silva (22)

ATACANTE

Clubes: Santa Cruz-PE, Lagarto-SE, Atlético Gloriense-SE e Ofk Brdo-Bósnia.

Treinos do VOCEM acontecem no SECAC