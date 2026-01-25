A928 – FIM DO MISTÉRIO- VOCEM divulga elenco

A seis dias da estreia no Campeonato Paulista da Série A-4, que acontecerá no sábado, dia 31 de janeiro, às 19h30, contra o Taquaritinga, no estádio Tonicão, a diretoria do VOCEM divulgou na tarde deste domingo, dia 25 de janeiro, relação dos jogadores contratados para a disputa.
São eles:
Lucas Rezende Moreira (20)
GOLEIRO
Clubes: Pouso Alegre-MG, Guaçuano- SP, Coimbra-MG, Guarani-SP e Azuris- PR
Último clube: Taubaté- SP
Victor Hugo Ferreira Rodrigues-Vitão (22)
GOLEIRO
Clubes: Santo André-SP, Portuguesa Santista-SP e Grêmio Mauaense-SP.
Último clube: União Mogi-SP
Fabrício Gongora Bortoloto Filho (22)
GOLEIRO
Clubes: Maringá-PR, Cianorte-PR e Paranavaí-PR.
Último clube: Portuguesa Londrina-PR
Acesso com ACP para a segunda divisão do Paraná (2023)
Thiago Vieira Guimarães (20)
LATERAL DIREITO
Clubes: Cruzeiro-MG, Uberlândia-MG) e Itabirito-MG
Último clube: Velo Clube-SP
Ismarlley Nery (21)
LATERAL DIREITO
Clubes: Sampaio Correia-MA, Ceará-CE, Nova Venecia-ES, Bahia de Feira-BA, Fluminense de Feira-BA e Coritiba-PR.
Último clube: Tirol-CE
Thiago Pereira dos Santos (15)
LATERAL
Clubes: Base do VOCEM
Emanuel de Araújo Conceição (21)
ZAGUEIRO
Clubes: XV de Piracicaba-SP, Ferroviária-SP, Criciúma-SC e Hercílio Luz-SL.
Último clube: Macaé-RJ
Chrigor Wallace Mataruco de Oliveira (22)
ZAGUEIRO
Clubes: Tanabi-SP, Batatais-SP, Fernandópolis-SP e Comercial-SP.
Último Clube: União Mogi-SP
Daniel de Oliveira Lobato Silva (24)
LATERAL ESQUERDO
Clubes: São José-RS e São Caetano-SP.
Último clube: Gramadense-RS
Ermeson Douglas Vieira (23)
VOLANTE
Clubes: União Mogi-SP, Ecus Suzano-SP, Cerrado-GO, Manthiqueira-SP (acesso e campeão) Capital-TO.
Último clube: União Mogi-SP
Vitor Goularte Vitinho (20)
VOLANTE
Clubes: Tanabi-SP e Monte Azul-SP.
Último clube: Sertãozinho-SP (acesso e campeão)
Caio Gabriel Antunes Rocha (22)
VOLANTE
Clubes: Rio Claro-SP, Xv de Jaú-SP, e Inter de limeira-SP.
Último clube: Fluminense Joinville-SC (acesso Segunda Divisão)
Francisco Sávio Gomes Da Silva – Savinho (23)
VOLANTE
Clubes: Guarany Sobral-CE, Tiradentes-PI, 4 de Julho-PI e Limoeiro-CE.
Último clube: Barretos-SP
Stênio Lima Silva (22)
VOLANTE
Clubes: Santos-SP e Novorizontino-SP
Último clube: Trindade-GO
Júlio Vinícius (23)
MEIO CAMPO
Clubes: Grêmio-RS, Atlético Mineiro-MG, Bahia-BA, Dinamo Batumi-Geórgia, Iberia-Geórgia e Kaa Gent-Bélgica).
Último clube: Barretos-SP
Elierdson Fonseca dos Santos (18)
MEIO CAMPO
Clubes: Osvaldo Cruz-SP (base)
Último Clube: Rio Preto-SP
Miquéias Augusto Castilho Penna (27)
ATACANTE
Clubes: Manthiqueira-SP, São José-SP, Paulista de Jundiaí-SP, Rio Branco de Americana-SP.
Último clube: Esportivo (acesso e campeão gaúcho A2)
Jhonathan Mendes Lipe (22)
ATACANTE
Clubes: União Mogi-SP, Guarani-SP, Juazeiro-CE e Jabaquara-SP
Último clube: São Carlos-SP
Felipe Dorneles-Felipinho (22)
ATACANTE
Clubes: Guanabara City-GO, Vila Nova-GO e Centro Oeste- GO
Último clube: Pires do Rio-GO
Lucas Costa Ribeiro – Lucas Pastor (20)
ATACANTE
Clubes: Bangu-RJ e Acadêmica de Coimbra(Portugal).
Último clube: América-RJ
Richard Gonçalves Oliveira (20)
ATACANTE
Clubes: Flamengo Guarulhos-SP e Mauá-SP
Último clube: Grêmio Prudente – SP
Kauã Santana Santos da Silva (22)
ATACANTE
Clubes: Santa Cruz-PE, Lagarto-SE, Atlético Gloriense-SE e Ofk Brdo-Bósnia.
Treinos do VOCEM acontecem no SECAC