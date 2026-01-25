A927 – Sepultamentos em Assis neste dia 25 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 25 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado José Laurindo de Brito Júnior, de 48 anos, assassinado na noite de sexta-feira. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Leonice de Jesus Gonçalves, que está sendo velada no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, na esquina da Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
REGIÃO – Em Lutécia, será sepultada a senhora Jandira Braz, de 78 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!