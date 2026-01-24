A926 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 24 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 24 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Luis Primo Laraya, de 69 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax Home, na esquina da avenida Perimetral com a rua Santa Cruz, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.;
Ainda não foi definido o local do velório e horário do sepultamento de José Laurindo de Brito Junior, de 48 anos, que foi assassinado na noite desta sexta-feira, na vila São Cristovão. Até o início da manhã, o corpo permanecia no Instituto Médico Legal aguardando a liberação à família.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Luiz Alencar Mânfio, de 90 anos.
No final da tarde, às 17 horas, também em Cândido Mota, haverá o sepultamento de Fabiano de Souza Diniz, conhecido por ‘Fabianinho‘, de 38 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!