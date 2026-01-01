A903 – Morre o policial militar Emílio Terzi

Morreu na tarde desta quinta-feira, dia 1º de janeiro, aos 60 anos, o policial militar aposentado Emílio Terzi (foto abaixo).

Emílio morreu na Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, em Assis, onde havia dado entrado horas antes.

As causas da morte não foram informadas.

O corpo estará sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 7 horas desta sexta-feira, dia 2.

O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!