A902 – Cinco sepultamentos em Assis no primeiro dia de 2026no

Há cinco sepultamentos programados para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste primeiro dia de 2026.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Edvaldo de Souza Lima, de 57 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
No início da tarde, às 13 horas, haverá o sepultamento do cozinheiro João Batista Cruz, conhecido por ‘João Galinha‘ (foto abaixo), de 77 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 12h30.
A senhora Terezinha Galan Pinto, de 84 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. Ela será sepultada às 15h30.
Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento de Augusto Roberto Sales, de 56 anos, ciclista vítima de atropelamento, dias atrás, e que não resistiu aos ferimentos. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.
Em Cândido Mota, será velado o senhor Luis Scaramboni Filho, de 71 anos. O corpo será sepultado em Assis, em horário a ser definido.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!