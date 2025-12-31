A901 – Assis fecha 2025 com 925 sepultamentos; junho foi o mês com maior registro

O ano de 2025 termina com 925 sepultamentos registrados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O mês com maior número de registros foi junho, quando houve 104 enterros. Fevereiro teve o menor número: 63 sepultamentos no período.

De acordo com uma consulta feita pelo JS desde 2020, os números mostram que 2025 foi o período com maior número de sepultamentos depois de 2021, quando o mundo enfrentou o maior número de mortes em decorrência da pandemia da COVID-19.

Só em Assis, no triste ano de 2021, foram contabilizados 1.153 sepultamentos no Cemitério da Saudade.

Acompanhe os números de sepultamentos registrados em Assis desde o ano de 2020.

2020 – 859

2021 – 1.153

2022 – 914

2023 – 852

2024 – 900

2025 – 925

Esses números mostram que a média diária de sepultamentos em 2025 foi de 2,53

No pior ano da pandemia – 2025- essa média foi de 3,15 óbitos ao dia.

2025 – Neste ano que está terminando, os números mostram que junho foi o mês com maior número de registros e fevereiro o menor.

Acompanhe, mês a mês, os números de sepultamentos em Assis neste ano de 2025:

Janeiro – 71

Fevereiro – 63

Março – 72

Abril – 85

Maio – 81

Junho – 104

Julho – 73

Agosto – 96

Setembro – 70

Outubro – 71

Novembro – 65

Dezembro – 74

Total em 2025 – 925

Vista aérea do Cemitério da Saudade, em Assis

NASCIMENTOS – No início da primeira semana de 2026, quando o Cartório de Registro Civil em Assis voltar a atender ao público, estaremos solicitando um levantamento do número de nascimentos no mesmo período.