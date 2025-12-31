A901 – Assis fecha 2025 com 925 sepultamentos; junho foi o mês com maior registro

O ano de 2025 termina com 925 sepultamentos registrados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O mês com maior número de registros foi junho, quando houve 104 enterros. Fevereiro teve o menor número: 63 sepultamentos no período.
De acordo com uma consulta feita pelo JS desde 2020, os números mostram que 2025 foi o período com maior número de sepultamentos depois de 2021, quando o mundo enfrentou o maior número de mortes em decorrência da pandemia da COVID-19.
Só em Assis, no triste ano de 2021, foram contabilizados 1.153 sepultamentos no Cemitério da Saudade.
Acompanhe os números de sepultamentos registrados em Assis desde o ano de 2020.
2020 – 859
2021 – 1.153
2022 – 914
2023 – 852
2024 – 900
2025 – 925
Esses números mostram que a média diária de sepultamentos em 2025 foi de 2,53
No pior ano da pandemia – 2025- essa média foi de 3,15 óbitos ao dia.
2025 – Neste ano que está terminando, os números mostram que junho foi o mês com maior número de registros e fevereiro o menor.
Acompanhe, mês a mês, os números de sepultamentos em Assis neste ano de 2025:
Janeiro – 71
Fevereiro – 63
Março – 72
Abril – 85
Maio – 81
Junho – 104
Julho – 73
Agosto – 96
Setembro – 70
Outubro – 71
Novembro – 65
Dezembro – 74
Total em 2025 – 925
Vista aérea do Cemitério da Saudade, em Assis
NASCIMENTOS – No início da primeira semana de 2026, quando o Cartório de Registro Civil em Assis voltar a atender ao público, estaremos solicitando um levantamento do número de nascimentos no mesmo período.