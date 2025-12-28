A896 -Seis sepultamentos em Assis neste último domingo de 2025

Há seis sepultamentos programados para este último domingo do ano, dia 28 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Walter Jaques da Rocha, de 68 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.
No início da tarde, às 13 horas, haverá o sepultamento da senhora Matilde Cavani da Silva, de 86 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 12h30.
Logo depois, às 14 horas, será sepultada Rosângela Jordan de Lima, de 54 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.
A senhora Ester Alves da Silva Manoel (foto abaixo), de 76 anos, que está sendo velada no próprio cemitério, será sepultada 15 horas.
A senhora Cleide Maria Beneli Riccioli, de 73 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
No mesmo horário será sepultado o bebê Miguel Benício Alevato Izidoro, de 9 dias.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!