A895 – V.O. sorteia Kit churrasco neste sábado

A Escola de Samba Unidos da Vila Operária promove neste sábado, dia 27 de dezembro, o sorteio de um apetitoso Kit churrasco para quem pretende organizar uma confraternização nesta passagem de ano.

O sorteio será pela Extração de Natal da Loteria Federal, que acontece na noite deste sábado, dia 27.

Cada cupom, que custa apenas R$ 10,00, dá direito ao portador concorrer com duas centenas no sorteio da Caixa Econômica Federal.

PRÊMIOS – O portador do cupom premiado receberá: 10 fardinhos de latas de cerveja marca Moinho Real, um fardinho de refrigerantes de dois litros, um saco grande de carvão, cinco quilos de costela, cinco quilos de linguiça, um pacote de farofa e três quilos de mandioca, além de uma camiseta personalizada da agremiação carnavalesca.

Segundo a diretoria, restam poucos cupons a serem adquiridos. Todo o dinheiro arrecadado será empregado na produção das alegorias e fantasias do desfile de carnaval de 2026.

Desde o início do mês, o carnavalesco Audálio Duarte trabalha na produção das fantasias no barracão da agremiação.

ENSAIOS – A diretoria da Unidos da Vila Operária informa que os ensaios da bateria, sob o comando do mestre Silvinho Bermejo, deverão ter início na primeira semana no ano, no período noturno, no barracão da escola de samba, na rua Tibiriçá, número 1.

O enredo do Carnaval 2026 da Unidos da Vila Operária será “Os filhos da ferrovia” e contará a história de alguns ferroviários e de seus filhos que brilharam na vida profissional, artística, esportiva, política e social.

Um dos homenageados será o ferroviário Otacílio Dorácio Mendes, que morreu na véspera de sua aposentadoria, no dia 10 de abril de 1950. De forma heróica, ele conseguiu evitar que dezenas de passageiros da ‘Maria Fumaça’ que ele conduzia morressem queimados num acidente ocorrido na região de Ourinhos. “Ele perdeu a própria vida para outras salvar”, conta o enredo.