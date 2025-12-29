A897 – Três sepultamentos em Assis neste dia 29 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 29 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Maria Inês Lopes Garcia (foto abaixo), de 74 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
Na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velado André Nucci Pasquarelli, o ‘Deco‘, de 51 anos, que será sepultado às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Isaura Pedrosa Rodrigues (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Iracema Frizzo, de 72 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!