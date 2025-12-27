A894 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 27 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultado Sérgio Martins da Silva, de 50 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento de Claudinei Honório da Silva, de 51 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Palmital, será sepultado o senhor Arlindo Camilotti (foto abaixo), de 90 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!