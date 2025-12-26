A893 – Sepultamentos em Assis

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 26 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O servidor público municipal Cléber Ireno, o ‘Clebinho‘ (foto abaixo), de 56 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor João Fortunato Gomes, de 87 anos.

Na cidade de Tarumã, será sepultada a senhora Iracema Mantovani Furlaneto, de 85 anos.

DIA 25 – Neste dia 25 de dezembro, houve três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9h30, foi sepultada a senhora Clarice Paiva.

No início da tarde, às 14 horas, houve o sepultamento do senhor Abelardo Alves de Almeida.

No final da tarde, às 16 horas, foi sepultado o agricultor Ricardo Hanisch (foto abaixo), de 53 anos.

DIA 24 – No final da tarde da véspera de Natal, dia 24, também houve o sepultamento de Djalma Veloso Camargo, de 70 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!