A874 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado o senhor Valter Carlos Piedade (foto abaixo), de 79 anos.

O senhor Benedito Vitor, de 77 anos, está sendo velado na Igreja Quadrangular da vila Cláudia, na avenida Walter Fontana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Echaporã, será sepultado o senhor Mauro Vieira de Andrade, de 87 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!