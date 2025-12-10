A875 – Dia da Economia Solidária terá show de Luana Granai

O projeto Feira de Economia Solidária em Festa celebra o Dia Nacional da Economia Solidária com uma edição especial, nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 18 horas.

O evento, que acontece no Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana, 40, contará com um show gratuito da cantora Luana Granai (foto abaixo). A artista trará uma montagem somando músicas autorais ao cancioneiro brasileiro de diferentes tempos e ritmos.

Além da apresentação musical, a feira conta com a venda de artesanatos, utilidades, brechó, produtos cosméticos naturais e praça de alimentação com variedade de quitutes.

Esta comemoração do Dia Nacional da Economia Solidária faz parte da programação especial do Projeto “Feira de Economia Solidária em Festa”, contemplado pela PNAB (Programa Nacional Aldir Blanc) Municipal 2025.

As quatro edições terão sempre um show e atividades lúdicas para as crianças, como pula-pula e brincadeiras.

Mensalmente, a feira mantém uma programação fixa de três eventos: na primeira quarta-feira, às 18 horas, no Galpão Cultural; e nas segundas, quartas e quintas, às 17 horas, no Vão de Letras da UNESP/Assis, na avenida Dom Antônio, 2100.

Para Mariana Vita, da Mamboa, integrante do coletivo da Feira e do Fórum de Economia Solidária de Assis, além da potência do encontro das pessoas e das vendas, há a importância da Economia Solidária. “É a valorização de uma economia mais justa, solidária, participativa e direta”.

CONSUMO CONSCIENTE – A feira é um espaço de consumo consciente, articulações sociais e culturais além de um espaço harmônico de convivência entre diversas gerações. Trata-se de uma organização que atua para uma economia mais justa e equilibrada para todos.

Cada feira é também única. A autogestão faz com que cada produtor tenha autonomia sobre sua participação nos eventos, sendo obrigatória sua participação nas reuniões mensais. Atualmente, são mais de quinze empreendimentos com mais de 20 empreendedores sociais que se auto-organizam e gerem a Feira, seu fundo e suas atividades.

Entre os empreendimentos estão: Haydée Artesanato em Crochê, Pastel e Arepas Venezuelanas, Simone Quitutes, Mamboa, Ponto de Cultura Mãos Criativas, Churros da Alegria, Sara Artesanatos, Brechó 3s Cria, Bakes by Vih, Ravenna Leitura de Tarot, Repelente Sagrado e Púrpura, The Kraken Kitchen – molhos artesanais, SuperNova, Maria Eduarda Doces e Leonardo desenhos.

Além destes parceiros, a feira possui um cadastro permanente de novos integrantes que precisam passar por atividades, feiras e reuniões antes de efetivamente integrar o coletivo. Para acompanhar todas as atividades e se inteirar dos movimentos em relação à Economia Solidária em Assis, no estado e no país, acompanhe o instagram feiradeeconomiasolidariadeassis.

Serviço

PROJETO FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA EM FESTA

Local: Ponto de Cultura Galpão Cultural de Assis

Endereço: Travessa Sorocabana, 40

Data: 10 de dezembro

Horário: a partir das 18 horas

Atração gratuita: Luana Granai