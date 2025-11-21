A853 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 21 de novembro

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 21 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Esli Siqueira, de 54 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

O senhor Osni Carlos Moreno, de 81 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento acontecerá às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Aparecido Balbino da Silva, de 74 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

Diógenes Luis da Silva, de 44 anos, que também está sendo velado no cemitério, será sepultado às 16 horas.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, está sendo velado Fábio Amaro da Cruz, de 31 anos, que será sepultado no distrito de Conceição de Monte Alegre.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!