A829 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 25 de outubro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 25 de outubro, nos cemitérios de Assis.

A senhora Ruth Cesar Maciel, de 57 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 8h30, em direção ao Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá, onde haverá o sepultamento às 9 horas.

O senhor Antônio Pereira do Carmo, de 89 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento, que acontecerá no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!