A830 – Três sepultamentos em Assis neste dia 26 de outubro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 26 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Ruy Akira Yokoyama, de 76 anos.
A senhora Jacira Barbosa Alves (foto abaixo), de 67 anos, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Joaquim Luis dos Santos (foto abaixo), de 92 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
DIA 28 – Já está programado para a segunda-feira, dia 28 de outubro, no sepultamento de Carlos Eduardo Vieira, de 44 anos, que será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!