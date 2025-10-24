A828 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 24 de outubro

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 24 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Orlando Venceslau de Oliveira, de 63 anos, está sendo velado no próprio cemitério e será sepultado às 11 horas.
A senhora Laura de Paula Rizzo (foto abaixo), de 88 anos, esposa do ex-presidente do Sindicato dos Comerciários, Antonio Orides Rizzo, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.
A senhora Ruth Cesar Maciel, de 57 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas a família também não definiu o horário do sepultamento.
A senhora Neusa Gomes Dias (foto abaixo), de 78 anjos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o jovem Matheus Smarce de Andrade (foto abaixo), de 27 anos, que morreu em acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro, no Mato Grosso do Sul. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Aparecido dos Santos (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!