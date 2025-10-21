A826 – Morre o radialista Cláudio Pena, o ‘Peninha’

Foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, dia 21 de outubro, o radialista Cláudio Rodrigues Pena, o ‘Peninha’, que estava com 54 anos.
Por volta de 1h30, a equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- foi acionado para atender uma ocorrência na avenida Abílio Duarte de Souza, nas proximidades do Cemitério da Saudade.
Quando a equipe chegou ao local, Peninha já estava vida. A suspeita é que ele morrido ao sofrer uma queda na calçada. Ele estava agasalhado e carregava uma coberta.
Horas antes, Peninha passou por atendimento na UPA ‘Ruy Silva’, mas foi liberado.
Nos últimos anos, por opção própria, Peninha deixou o lar onde residia para viver em situação de rua. Apesar de todos os esforços da família, dos amigos e dos profissionais da Secretaria de Assistência Social, ele preferiu não voltar para casa ou ser abrigado.
Peninha era visto, com frequência, na Catedral de Assis, onde sempre acompanhava a primeira missa da manhã e recebia ajuda dos fiéis que compareciam à igreja
CARREIRA – Nascido em Assis, no ano de 1971, Cláudio Pena iniciou sua carreira de radialista na Rádio Antena Jovem FM – 94,9 MHz, em 1987.
DESPEDIDA – O radialista Cláudio Pena será velado no próprio cemitério e o sepultamento foi confirmado para às 13h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.