A826 – Morre o radialista Cláudio Pena, o ‘Peninha’

Foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, dia 21 de outubro, o radialista Cláudio Rodrigues Pena, o ‘Peninha’, que estava com 54 anos.

Por volta de 1h30, a equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- foi acionado para atender uma ocorrência na avenida Abílio Duarte de Souza, nas proximidades do Cemitério da Saudade.

Quando a equipe chegou ao local, Peninha já estava vida. A suspeita é que ele morrido ao sofrer uma queda na calçada. Ele estava agasalhado e carregava uma coberta.

Horas antes, Peninha passou por atendimento na UPA ‘Ruy Silva’, mas foi liberado.

Nos últimos anos, por opção própria, Peninha deixou o lar onde residia para viver em situação de rua. Apesar de todos os esforços da família, dos amigos e dos profissionais da Secretaria de Assistência Social, ele preferiu não voltar para casa ou ser abrigado.

Peninha era visto, com frequência, na Catedral de Assis, onde sempre acompanhava a primeira missa da manhã e recebia ajuda dos fiéis que compareciam à igreja

CARREIRA – Nascido em Assis, no ano de 1971, Cláudio Pena iniciou sua carreira de radialista na Rádio Antena Jovem FM – 94,9 MHz, em 1987.

Em 1988, Cláudio Pena foi contratado pela Rádio Cultura 2 FM – 100,1 MHz para apresentar programas nas tardes daquela emissora.

Na Cultura 2, trabalhou com: Cesar Mendes, Eduardo Camargo, Wilson Luiz, Marquinhos Biondi, Silvinha e Beto Balanço.

Nos anos 90, Peninha, como ficou conhecido, teve uma breve passagem pela Rádio Integração do Vale FM – 105,1 MHz de Cândido Mota.

Peninha também trabalhou como locutor, anunciando ofertas em várias lojas do comércio de Assis.

Na noite assisense, ele foi DJ da casa noturna Flash Dance, que funcionava na Travessa Sorocabana, no centro de Assis.

Peninha deixa pais, quatro irmãos e os filhos Aline e Caio.

Informação: Memorial do Rádio Assisense

DESPEDIDA – O radialista Cláudio Pena será velado no próprio cemitério e o sepultamento foi confirmado para às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.