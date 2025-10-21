A825 – Três sepultamentos em Assis neste dia 21 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã será sepultado um bebê natimorto.
No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do radialista Cláudio Rodrigues Pena, o ‘Peninha‘, (foto abaixo) de 54 anos, que foi encontrado morto, caído numa calçada da avenida Abílio Duarte de Souza, próximo ao Cemitério da Saudade. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, por volta de 1h30 desta terça-feira, ele já estava morto. A causa da morte, segundo declaração, é indeterminada”. O corpo será velado no próprio cemitério.
No final da tarde, às 16h30, será sepultado o senhor José Viana Alves Teodoro, de 71 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 16 horas.
SÃO PAULO – O bancário aposentado José Antônio Cunha (foto abaixo), de 80 anos, que trabalhou na agência do Banespa de Assis, onde se aposentado e estava morando em Santos, será velado e sepultado no Cemitério do Araçá, na capital paulista.
REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, haverá o sepultamento do senhor Esthevan Thomaz de Aquino, de 89 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!