A825 – Três sepultamentos em Assis neste dia 21 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultado um bebê natimorto.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do radialista Cláudio Rodrigues Pena, o ‘Peninha‘, (foto abaixo) de 54 anos, que foi encontrado morto, caído numa calçada da avenida Abílio Duarte de Souza, próximo ao Cemitério da Saudade. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, por volta de 1h30 desta terça-feira, ele já estava morto. A causa da morte, segundo declaração, é indeterminada”. O corpo será velado no próprio cemitério.

No final da tarde, às 16h30, será sepultado o senhor José Viana Alves Teodoro, de 71 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 16 horas.

SÃO PAULO – O bancário aposentado José Antônio Cunha (foto abaixo), de 80 anos, que trabalhou na agência do Banespa de Assis, onde se aposentado e estava morando em Santos, será velado e sepultado no Cemitério do Araçá, na capital paulista.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, haverá o sepultamento do senhor Esthevan Thomaz de Aquino, de 89 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

