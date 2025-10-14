A815 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 14 de outubro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 14 de outubro. no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria de Jesus Faber Daniel (foto abaixo), de 85 anos.
No início da tarde, às 13 horas, será sepultado o senhor Donato Ananias (foto abaixo), de 91 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 12h30.
Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento da senhora Alexandrina Alves de Lima (foto abaixo), de 92 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.
A senhora Iraci de Carvalho Silva será sepultada às 16 horas,
REGIÃO – Em Florínea, será sepultado o senhor Antônio Fernandes (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.
Na vizinha cidade de Cândido Mota, no final da tarde desta segunda-feira, dia 13 de outubro, foi sepultada a senhora Thereza de Cleva Caron (foto abaixo), de 90 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!