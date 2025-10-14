A816 – Morre ‘Cabelo’, tradicional dono de bar na Vila Operária

Foi encontrado morto em sua casa, na manhã desta terça-feira, dia 14 de outubro, aos 56 anos de idade, o comerciante Dorival Vieira Júnior, que era conhecido pelo apelido de ‘Cabelo‘ (foto abaixo), que era dono de um bar na rua Antônio Zuardi.

‘Cabelo’ completou 56 anos na semana passada

A provável causa da morte é infarto.

O Centro Funerário São Vicente ainda não tem informações sobre o local do velório e o sepultamento deve acontecer na manhã de quarta-feira, dia 15, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

 

