A814 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 13 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Santo Quaresma, de 67 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O senhor Jessi Bastos de Oliveira, de 93 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

O senhor Amado Benedito Honório, de 87 anos, que foi velado em Assis, será sepultado na cidade de Cornélio Procópio-PR.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!