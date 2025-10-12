A813 – Um sepultamento em Assis neste domingo, 12 de outubro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Moacir Bandeira, de 83 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda será definido pela família.
O senhor Amado Benedito Honório, de 87 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para a cidade de Cornélio Procópio-PR, onde acontecerá o sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!