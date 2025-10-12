A813 – Um sepultamento em Assis neste domingo, 12 de outubro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 12 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Moacir Bandeira, de 83 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda será definido pela família.

O senhor Amado Benedito Honório, de 87 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para a cidade de Cornélio Procópio-PR, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A809 – Três sepultamentos em Assis neste dia 8 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de outubro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados