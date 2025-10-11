A812 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 11 de outubro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 11 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
Às 14h30, será sepultada a senhora Marilene Figueiredo Ferreira, de 81 anos, que está sendo velada no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do funcionário aposentado da Prefeitura de Assis, Roberto Tibúrcio, o ‘Alemão Tibúrcio‘, de 70 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o corte fúnebre às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!