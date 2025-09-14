A788 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 14 de setembro

Há seis sepultamentos programados para este domingo, dia 14 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Miguel Simões Breda Neto (foto abaixo), de 73 anos, que era aposentado da CODASP. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax Home, na rua Padre Anchieta, 1280, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Antônia Marques, de 77 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Lúcia Pereira dos Santos, de 58 anos, que está sendo velada no Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

O senhor Aparecido Garcia de Oliveira, de 54 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Mineko Marubayashi Hashimoto, de 90 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Onofre Luciano Pontes, de 54 anos, que está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, na rua J. V. da Cunha e Silva, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no início da manhã, foi sepultada a jovem Camily Vitória Alves de Souza, de 19 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

 

Veja também

A784 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 10 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de setembro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados