A751 -Morre Vitor Zanini, aos 40 anos

Mais tristeza na família Zanini que, até 2016, era sinônimo de alegria e animação em Assis.

Naquele ano, numa noite de sábado, o mês de março, morreu o médico Luis Augusto Zanini, deixando uma lacuna irreparável na classe médica, esportiva e social.

Zanini lutou contra um câncer por alguns anos.

Grande admirador do esporte, era torcedor do Palmeiras e, em Assis, chegou a jogar pela equipe master do VOCEM, clube que também apoiava.

Liderou movimentou dos jipeiros na cidade na Administração do amigo e ex-prefeito Ézio Spera.

Médico neurologista do Hospital Regional e de outras unidades hospitalares, e de sua clínica particular, Zanini sempre esteve envolvido em eventos da sociedade assisense.

Agora, o sentimento de perda volta a bater na família, com a morte de Vitor Augusto Zanini (foto abaixo) um dos filhos do saudoso Zanini e de Suely Belo Zanini.

No início da tarde deste domingo, dia 17 de agosto, após um almoço em família, Vitor Augusto Zanini, de 40 anos, se recolheu para descansar e morreu.

A provável causa da morte é infarto.

O corpo está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento deve ser confirmado para às 16 horas.

À família e aos amigos, nossos sentimentos!