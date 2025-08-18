A752 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 18 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 18 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada Eva Messias do Nascimento Conde, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, deve acontecer o sepultamento de Vitor Augusto Zanini (foto abaixo), de 40 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!