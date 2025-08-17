A750 – Cinco sepultamentos em Assis neste final de semana

Cinco sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste domingo, dia 17 de agosto.

No início da manhã deste domingo, foi sepultada Caroline Dias de Oliveira, de 31 anos.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Helena Bueno Gomes (foto abaixo), de 74 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

SÁBADO – Neste dia 16 de agosto, aconteceram três sepultamentos em Assis.

Todos no período da manhã.

Às 10 horas, foi sepultada a senhora Benedita Bueno de Paulo, de 83 anos.

Logo depois, às 10h30, houve o sepultamento do senhor Marco Aurélio Luciano Morelli, de 63 anos.

No final da manhã, às 11 horas, foi sepultada a senhora Maria Joana Franco, de 78 anos.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, no sábado, houve o sepultamento do senhor Amaro Darino de Almeida, de 91 anos, que foi velado na Igreja Assembleia de Deus.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!