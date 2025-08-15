A749 – Três sepultamentos em Assis neste dia 15 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 15 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Irene Escarabajal Lopes, de 80 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.
Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento de José Henrique de Almeida Neto, que está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Francisco Queiroz Venturoso.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!