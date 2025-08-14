A748 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 14 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velado Matheus Ghunther, de 32 anos, que morava no Parque das Acácias. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.
A senhora Irene Escarabajal Lopes, de 80 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Antônio Delatônia, que está sendo velado no Velório Municipal.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!