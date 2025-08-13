A747 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 13 de agosto

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 13 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No período da manhã, às 9h30, será sepultado o senhor Nelson Stika, de 87 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9 horas.
No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da aposentada Neide Alves Ribeiro (foto abaixo), de 69 anos, que não resistiu a uma cirurgia após ter sido atropelada na avenida Rui Barbosa, na tarde desta segunda-feira, dia 11 de agosto. O velório acontece no próprio cemitério.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Paulo Gomes Viana de Oliveira, de 60 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Jairo Gonzaga, de 59 anos, que morreu em Campinas e será velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
O senhor Sebastião dos Santos Berto, de 102 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!