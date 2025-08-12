A746 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 12 de agosto

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor Fidelcino Alves de Souza, de 92 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.
A senhora Sueli Terezinha Binato Santili, de 80 anos, está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.
Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Elervina de Souza Vieira, de 89 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o funcionário aposentado da Prefeitura de Assis, Sebastião Alexandre dos Santos, o ‘Tião Borracheiro‘ (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
O senhor Rafael de Carvalho (foto abaixo), de 63 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.
O senhor Nelson Stika, de 87 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas o sepultamento poderá acontecer somente na manhã de quarta-feira, dia 13 de agosto.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Walter Barbosa (foto abaixo), de 75 anos.
Também em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Pinto Cardoso, de 76 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!