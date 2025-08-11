A745 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 11 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 11 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Antônia de Lourdes Rodrigues, de 56 anos, que morava na rua Francisco Negri, no Jardim Eldorado, será sepultada no período da manhã.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Helena da Costa Leandro.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Osmar Batista, de 78 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

A senhora Júlia Diniz, de 78 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Maracaí, será sepultado o senhor Deraldo Cunha dos Santos, de 78 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

DOMINGO – Neste domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, houve um sepultado em Assis.

O senhor Antônio de Paulo, velado no Complexo Prudenciana, foi sepultado às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!