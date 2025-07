A723 – Moça de 22 anos é presa por matar homem com golpes de faca em Florínea

Um homem de 55 anos foi morto a golpe de facas na cidade de Florínea na noite desta quarta-feira, dia 23 de julho. Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar e passará por audiência de custódia na Justiça nesta quinta-feira, dia 24.

O crime aconteceu por volta das 20 horas, na rua José Arcanjo, no centro de Florínea.

Os policiais miliares que realizam patrulhamento em Florínea foram acionados para comparecer no Pronto Socorro, onde a vítima, Jorge Maria da Silva, de 55 anos, atingida com vários golpes de faca no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informados, os policiais foram até o local do crime, onde prevaleceu a lei do silêncio.

No entanto, minutos depois, os policiais receberam uma informação sobre a localização da mulher que, segundo a denúncia, teria desferido os golpes de faca que mataram a vítima.

Localizada, a jovem D.L.S., de 22 anos, disse aos policiais ter presenciado a vítima agredindo duas de suas amigas e que teria “entrado na briga para defendê-las”.

Durante a confusão, a moça afirmou aos policiais ter sido agredida por um golpe de cabo de uma enxada desferido pelo homem.

Na sequência, segundo a versão apresentada pela jovem aos policiais, uma faca da vítima teria caído durante o entrevero.

A moça contou ter se apoderado da faca e desferido vários golpes na vítima que, ferida, foi socorrida e levada ao Pronto Socorro de Florínea.

A Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante à jovem, que foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Outras quatro moças, de 28, 23, 23 e 45 anos, também foram levadas à delegacia na condição de investigadas. Todas foram interrogadas e liberadas.

A jovem, autora dos golpes de faca que mataram a vítima, teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado de polícia André Eustáquio da Fonseca e permanecerá presa, aguardando audiência de custódia na Justiça.

O corpo da vítima, Jorge Maria da Silva, de 55 anos, foi removido ao Instituto Médico Legal de Assis, onde passará pelo exame necroscópico.

Ainda não há informação sobre o local do velório e sepultamento da vítima.

Polícia Militar prendeu acusada do crime em Florínea

Imagem: Gazeta Regional