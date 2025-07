A703 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 7 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 7 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 10 horas, será sepultado Sérgio dos Santos.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento do jovem Lucas Henrique Oliveira da Silva, de 28 anos.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Antônio Gonçalves dos Santos.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Euvécio Garcia de Souza, de 72 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Rute Pereira Soares, de 87 anos.

Na cidade de Florínea, haverá o sepultamento do senhor Nelson Silveira, de 75 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!