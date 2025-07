A702 – Sepultamentos neste final de semana em Assis

Houve dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste final de semana.

No sábado, dia 5 de julho, às 11 horas, foi sepultado o senhor Eliazer Calles Louzada (foto abaixo), de 70 anos.

No início da manhã de domingo, dia 6, aconteceu o sepultamento do senhor Aparecido Donizete Andrade (foto abaixo), de 60 anos, vítima de acidente com sua motocicleta, na madrugada de sábado, dia 5, na rua Edilson Aparecido dos Santos, 245, no bairro Assis III.

REGIÃO – Em Cândido Mota, foi sepultado o senhor Divino Francisco Teodoro (foto abaixo), de 81 anos.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, houve o sepultamento da senhora Flora Batista Comino (foto abaixo), de 87 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!