A697 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 1º de julho

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 1º de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado Regilânio de Oliveira Silva, de 40 anos.

Às 10h30, haverá o sepultamento de Anderson Moreira Maciel (foto abaixo), de 44 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

Logo depois, às 11 horas, será sepultado Marcelo Sales de Toledo Castagna.

Da sala 2 do Centro Funerário São Vicente, localizado na avenida Abílio Duarte de Souza, às 11 horas, sairá o féretro de Thiago Rogério Totti, de 46 anos, que será sepultado às 11h30.

Ainda não informações sobre o horário do sepultamento do senhor José dos Santos (foto abaixo), de 57 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

REGIÃO – Em Platina, será sepultado o senhor José Nogueira de Souza (foto abaixo), de 67 anos, que está sendo velado em Assis, no Centro Funerário Pax.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

