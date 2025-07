A696 – Ex-VOCEM, Ignácio ajuda por Fluminense entre os 8 melhores times do mundo

O zagueiro Ignácio (foto abaixo), um dos principais destaques do Fluminense-RJ na Copa Mundial de Clubes, disputada nos Estados Unidos, passou por Assis em 2017. No início de sua carreira, defendeu as cores do VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, quando o time era presidido por Fábio Mânfio.

Ignácio, após treino do VOCEM, em 2017

Ignácio da Silva Oliveira, de 28 anos, 1,90 metro, nascido em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, para muitos comentaristas que acompanham a competição mundial, foi o melhor jogador do clube carioca na vitória de 2 a 0 sobre a Inter de Milão, na tarde desta segunda-feira, dia 30 de junho.

Além de ser o principal defensor, aniquilando o ataque italiano, Ignácio chegou a marcar um gol de cabeça, anulado pela arbitragem por estar poucos centímetros à frente do último defensor. O impedimento foi confirmado pelo VAR (foto abaixo).

Ignácio marca contra Inter, mas VAR anulou o lance

VALOR – Em 2024, o tricolor carioca adquiriu 80% dos direitos econômicos do zagueiro Ignácio junto ao Sporting Cristal por 2,2 milhões de dólares. O contratado assinado é por quatro anos.

EM ASSIS – Contratado para defender o VOCEM, Ignácio passou por em Assis em 2017, quando estava com 21 anos de idade. Por opção do treinador Paulo César o ‘PC’, o zagueiro não teve muitas oportunidades como titular.

Nas sete primeiras rodadas da Segundona, Ignácio ficou no banco em quatro jogos e não foi relacionado em outras três jornadas.

ESTREIA – O primeiro jogo de Ignácio como titular do VOCEM só aconteceu na rodada 9. No dia 4 de junho, no estádio Tonicão, o ‘Esquadrão da Fé’ derrotou o Osvaldo Cruz por 2 a 0, com gols de Matheus Gomes e Dieguinho. Substituindo Guilherme, Ignácio formou a zaga com Allan e atuou os 90 minutos na partida que teve arbitragem de Edson Alves da Silva.

Na rodada seguinte, dia 11 de junho, na vitória de 3 a 0 no clássico contra o Atlético Assisense, Ignácio foi mantido como titular pelo técnico PC. Só que, desta vez, formando zaga com Guilherme.

Contra o José Bonifácio, na casa do adversário, dia 17 de junho, PC optou por deixar Ignácio no banco e manter a zaga principal com Allan e Guilherme. Ignácio entrou aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o titular Alan foi expulso “por atingir um adversário com uma joelhada na região do abdome”, descreveu o árbitro Alysson Fernandes Mathias na súmula. A partida terminou empatada sem gols.

EXPULSO – Na rodada seguinte, em São José do Rio Preto, como Alan cumpria suspensão automática, Ignácio voltou a ser titular, ao lado de Guilherme, mas ele acabou recebendo cartão vermelho, aos 16 minutos da segunda etapa por “dar uma entrada com uso força excessiva na perna do adversário”, relatou o árbitro Leandro Carvalho da Silva.

O volante Salmo saiu do banco para recompor a zaga com Guilherme, mas o VOCEM acabou sendo derrotado por 2 a 1, perdendo uma invencibilidade de 10 partidas e uma série de 9 jogos sem o goleiro Neto ter sua meta vazada.

Na rodada de encerramento da fase inicial, dia 9 de julho, quando o VOCEM derrotou o Presidente Prudente por 2 a 1, no estádio Tonicão, o zagueiro Ignácio cumpriu suspensão automática.

Com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o VOCEM terminou a primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2017 como líder isolado do Grupo 1, tendo somado 29 pontos.

O zagueiro Ignácio reassumiu o posto na zaga titular, ao lado de Guilherme, no dia 16 de julho, em Osvaldo Cruz no empate sem gols, que marcou a abertura da segunda fase.

AMARELO – Na segunda rodada da segunda fase, quando o VOCEM derrotou a Francana por 1 a 0 no estádio Tonicão, dia 23 de julho, o zagueiro Ignácio foi titular, ao lado de Guilherme. Nos acréscimos, Ignácio foi advertido com cartão amarelo “por chutar a bola para lateral e vibrar em frente ao banco adversário de forma provocativa”, segundo relato do árbitro Edson Alves da Silva.

Mantido como titular, Ignácio teve o estreante Fábio Vassalo como parceiro na zaga titular, no dia 28 de julho, no Grande ABC, quando o VOCEM foi derrotado por 2 a 0, pelo São Bernardo.

Na partida de volta, em Assis, contra o São Bernardo, no estádio Tonicão, dia 6 de agosto, o técnico PC sacou Ignácio do time titular, optando pela zaga com Fábio e Alan e o ‘Esquadrão da Fé’ venceu por 2 a 1.

Em Franca, no dia 13 de agosto, PC manteve a mesma zaga da rodada anterior, mas Ignácio acabou entrando aos 79 minutos para ajudar o VOCEM segurar o empate em 0 a 0.

Na rodada decisiva para avançar à terceira fase, precisando apenas empatar com o Osvaldo Cruz, no estádio Tonicão, o VOCEM foi derrotado por 2 a 0 e acabou sendo eliminado.

Ignácio se despediu de Assis no banco e assistiu, do banco, a eliminação do seu clube que não teve interesse em renovar seu contrato.

Durante sua passagem por Assis, em 2017, o zagueiro Ignácio vestiu a camisa do VOCEM 14 vezes. Ficou oito jogos no banco. Somando o tempo que atuou, foram 572 minutos em campo. Ignácio foi expulso uma vez. Recebeu uma advertência com cartão amarelo e não marcou gol.

Com a camisa do VOCEM, Ignácio comemorou 8 vitórias, teve 3 empates e sofreu 3 derrotas.

Em três rodadas no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, em 2017, Ignácio sequer foi relacionado. Numa rodada, ele cumpriu suspensão automática em razão de expulsão na partida anterior.