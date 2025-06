A690 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 25 de junho

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 25 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Aldevino Vilas Boas da Silva, de 94 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento foi marcado para às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Antônio do Espírito Santo, de 77 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Hermínia Alves Sales (foto abaixo), de 92 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Cristina de Souza Barros, que está sendo velada no Cemitério de Cândido Mota.

A senhora Maria Aparecida Pereira Carreiro, de 73 anos, que morreu ao ser atropelada por uma motocicleta quando tentava atravessar a rua Rangel Pestana, no início da noite desta terça-feira, dia 24 de junho, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!